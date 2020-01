Els 52 punts del Navàs no són suficients

El base navassenc David Yuste, que va anotar vuit punts, defensat per Àlex Hernández, del Pia Sabadell

El base navassenc David Yuste, que va anotar vuit punts, defensat per Àlex Hernández, del Pia Sabadell jordi biel

El Club Bàsquet Navàs Viscola va obrir l'any amb una derrota a la seva pista, en aquesta ocasió en la visita del Pia Sabadell. Abans del duel es va dur a terme la presentació de tots els equips del club de la temporada 2019-20, que va tenir la presència de diverses autoritats.

Els jugadors dirigits per Isidre Suau van iniciar el matx amb una molt bona dinàmica, tant en defensa com en atac. Això els va permetre deixar el seu rival en només set punts i agafar una renda de nou al final del primer quart. En el segon els locals van ampliar la renda fins als dotze, fet que va provocar que els visitants demanessin un temps mort. Posteriorment, els sabadellencs van apujar la intensitat defensiva, i gràcies a això van poder situar-se a només cinc punts a la mitja part de l'enfrontament (29-24).

En la segona meitat els bagencs van estar molt encallats ofensivament. A més, es van obsessionar en el llançament exterior i van cometre moltes pèrdues de pilota. El Pia Sabadell ho va aprofitar per finalitzar el tercer quart amb set punts de marge en l'electrònic (34-41). En els darrers deu minuts els navassencs es van situar a només un punt gràcies a un dos més un de Pieter Batlló, que en aquesta jugada es va lesionar al turmell i no va poder tornar a jugar. Tot seguit els locals, segurament afectats pel contratemps del seu company, van encaixar un parcial de 0-9 que ja va ser definitiu, ja que els visitants van fer una bona gestió final i no van posar-se nerviosos des de la línia de tir lliure. En la propera jornada, el Club Bàsquet Navàs Viscola visitarà la pista del Castellar, diumenge a partir de les set de la tarda.