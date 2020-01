Un Cadí apàtic s'estimba i fins i tot perd l'average amb un encertat Campus Promete

El Cadí la Seu no en va tenir prou en sumar una nova derrota i fer-ho a casa. A més a més de mostrar una apatia força notable durant els quaranta minuts i d'estavellar-se una vegada i una altra contra el poder interior del Campus Promete (el duet Giddens-Longue és tot un mur), va deixar escapar el bàsquet average. Un triple de Milica Ivanovic en el darrer segon del partit va fer encaixar a les urgellenques una derrota per vint punts quan en la primera volta, a Logronyo, havien vençut de dinou (59-78).

Les de la Seu van començar malament només de trepitjar el parquet. El 0-7 de sortida ja va ser un mal auguri. El domini de Leia Dongue sota els cèrcols i, després, l'encert exterior de Paula Estebas i Ivanovic, que combinant-se amb Roselis Silva en les penetracions feia d'allò més mal, van ser un clar exemple del que seria un partit que sempre van dominar les forasteres. Només una ratxa anotadora de la serboportuguesa Jovana Nogic, sense cap mena de dubte la millor del Cadí, va semblar que la tendència podia canviar. Però tot just va ser al final del primer quart.

Sempre més les urgellenques van ser un voler però no poder. Amb Wiese i Moore –tot i anotar 14 punts– molt desdibuixades, el Cadí mai va donar la sensació de poder dominar el rival. Menys encara en el retorn després pel vestidor. El Campus Promete sempre va estar més intens. Més afamat. L'aspecte rebotador en va ser un clar exemple més enllà del major encert, que també té una dosi de sort associada. Fins i tot quan Dongue va disminuir el seu rendiment, altres jugadores van agafar-li el relleu i no només van assegurar el triomf, sinó que, en uns últims quatre minuts mal gestionats, les de la Seu van deixar escapar un bàsquet average que podria ser ben important al final de curs i la possibilitat de ser o no en els play-off.