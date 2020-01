El Capellades HC conquereix la Copa Generalitat

L'amfitrió Capellades HC va assolir la seva primera Copa Generalitat en imposar-se en la final de la competició que enfronta els quatre millors equips de la primera fase de Nacional Catalana. Els capelladins van derrotar a la final l'HP Tona per 5 a 2. En categoria femenina, l'Igualada Femení HCP va perdre la final contra el Voltregà B per 2 a 4 i va repetir el subcampionat d'ara fa un any.