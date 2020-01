El capità Sergi Solernou no amaga la preocupació que hi ha al vestidor

Al final del partit, el capità del CE Manresa, Sergi Solernou, va parlar de la situació de l'equip i del club: «L'any passat ja va ser complicat. Semblava que aquesta temporada les coses anirien més bé i per això jo vaig ser el primer en renovar, per no deixar l'entitat desmuntada. No ha estat així i ja han sorgit les complicacions. Nosaltres, al camp, sortim a donar-ho tot, però és cert que al vestidor hi ha preocupació perquè ja hi ha algun mes pendent de pagament».

Solernou va comentar en nom dels seus companys que «vam parlar que aquest diumenge i el que ve anirem al 100%, però si no ens diuen res i no veiem alguna solució, hauríem de plantejar-nos alguna cosa, és clar. Hi ha jugadors que només es dediquen a això i és la seva font d'ingressos».

Del partit amb el Vilassar, Solernou va dir que «malgrat el 3 a 0, el partit ha estat difícil. Ells juguen amb dos puntes molts forts i amb un joc directe. Ho hem defensat bé i hem pogut sumar un triomf de cara a l'objectiu, que no és altre que la permanència».