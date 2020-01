Crear una junta gestora, el primer pas per redreçar un CE Manresa a la deriva

Cobrir el buit que ha quedat al CE Manresa després de la dimissió del president Luis Villa i la seva junta és una de les prioritats de l'Ajuntament per començar a redreçar el rumb d'una entitat que es troba de ple en una seriosa crisi econòmica, com ha quedat palès aquest cap de setmana amb la suspensió de dotze partits del futbol base per impagament de quotes arbitrals, una situació amb pocs precedents.

Segons el regidor d'Esports, Toni Massegú, «el nostre interès és mediar en la formació d'una junta gestora sòlida i solvent que pugui donar viabilitat al club. Ho hem de fer-ho des de la discreció». Per això, l'Ajuntament treballarà aquesta setmana en diverses reunions amb la intenció de trobar la gent adient per a aquesta directiva provisional, abans de les eleccions corresponents. És molt possible que algunes de les persones que les darreres setmanes s'han interessat pels números de l'entitat, reclamant una assemblea al dimitit Villa, puguin integrar-se al nou grup directiu.

Aquesta junta gestora es plantejada com a futurible en el cas de convocatòria d'eleccions, en un intent de donar estabilitat a un club que està vivint uns moments complicats, sobretot econòmicament parlant. En el vessant esportiu, el primer equip gaudeix d'una bona salud a Tercera i, en la base, en concret a les màximes categories, s'està treballant de valent per mantenir-les, tot i que en algun cas no serà gens fàcil.

Paral·lelament a això, també des de l'Ajuntament es treballarà el propers dies per solucionar el conflicte amb la Federació Catalana de Futbol pels rebuts arbitrals impagats. Segon Massegú, «això no pot tornar a passar. Aquest és un tema que em preocupa de veritat, i faré mans i mànigues per resoldre'l. Segurament el més oportú serà plantejar un pla de viabilitat que signarà el club, però avalat per nosaltres. Crec que això serà suficient per aixecar la sanció».



«Tornar a la normalitat»

Ahir diumenge va jugar el primer equip del CE Manresa i a la llotja ja no va ser-hi Luis Villa. En aquests moments, el club el gestionen la gent de l'estructura esportiva, a l'espera de l'anunciada creació d'una junta gestora.

El secretari tècnic del primer equip, que també controla l'equip tècnic dels juvenils A i B, Xavi Ribera, diu que «confio des de l'optimisme que aquesta delicada situació es resoldrà. És possible que algun jugador del primer equip pugui marxar abans del 31 de gener, però crec que la majoria els podrem retenir. Jo ja m'he reunit amb les tres plantilles que estan al meu càrrec i els he explicat com està tot. En el cas del primer equip, els jugadors es volen prendre un temps prudencial per veure com es desenvolupen els esdeveniments». Respecte al futbol base, Ribera comenta que «es dona el cas que el juvenil B, que s'està jugant el descens, ha estat afectat com un dels equips que ha vist el seu partit suspès pels impagaments. Això no s'hauria de repetir, cal que el club torni a una certa normalitat».