Un desconegut Gironella encaixa cinc gols a l'inici i cau amb el Vic Riuprimer (5-0)

El Gironella va iniciar l'any amb moltes males sensacions. El conjunt berguedà va tenir una nefasta primera meitat i a la represa ja no va tenir cap opció de guanyar. Els vigatans van aprofitar el mal estat del terreny de joc, a causa de la pluja caiguda el dia anterior, per imposar el seu domini i encarrilar ràpidament el partit. Ja en el primer minut de joc, l'equip de casa va aconseguir avançar-se en el marcador. Els jugadors visitants, dirigits per Xavi Díaz, no van reaccionar i, deu minuts més tard, van encaixar el segon gol, fruit d'una errada individual. L'equip de casa va jugar a plaer davant d'un conjunt visitant desconegut. Al minut 19, els locals van aconseguir marcar de nou en una altra errada defensiva i van deixar pràcticament sentenciats els tres punts, 3-0. Els jugadors berguedans no van saber reaccionar en cap moment i, tres minuts més tard, va seguir el festival ofensiu del Vic Riuprimer amb el quart.

Abans d'arribar al descans, els vigatans van eixamplar més la diferència amb el 5-0. A la represa, el ritme del partit va disminuir d'intensitat i ja no es va veure cap més gol. Els visitants van aconseguir deixar la porteria a zero i no encaixar el que hagués pogut ser una golejada d'escàndol.