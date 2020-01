El final d'etapa de la Volta 2020 a Manresa ja té data, el divendres 27 de març

El passat mes de novembre es va confirmar Manresa com a final d'una de les etapes de la centenària Volta Ciclista a Catalunya. Ara ja se sap la data. Serà en la cinquena jornada de la prova que els corredors arribaran a la capital del Bages, el divendres 27 de març. L'inici d'aquesta etapa serà la Pobla de Segur i en el cas de Manresa, els participants faran una primera passada per anar a Montserrat i en la tornada, la meta es preveu que estarà instal·lada a la carretera de Cardona.



La Volta Ciclista a Catalunya ja té definides les set etapes que conformaran l'edició 100 de la prova, que es celebrarà entre els propers 23 i 29 de març de 2020.



Després que en les últimes setmanes s'hagin anat anunciant bona part dels acords amb els municipis que acolliran una sortida o arribada, ara s'ha donat a conèixer l'ordre exacte de les etapes de la ronda catalana, que tornarà a presentar un recorregut variat i atractiu, que combina la muntanya, etapes propícies per a escapades o arribades a l'esprint i una contrarellotge individual.





?? El recorregut de la #VoltaCatalunya100 ?????

?? El recorrido de la #VoltaCatalunya100 ?????



Tots els detalls de quilometratge, ports, i particularitats del recorregut es faran oficials a la presentació del dia 6 de febrer a l'INEFC de Barcelona.



El proper dia 6 de febrer tindrà lloc a l'INEFC de Barcelona, a les set de la tarda, la presentació oficial d'aquesta edició, on es faran públics tots els detalls de quilometratge, ports puntuables, particularitats del recorregut i moltes sorpreses més.En cas de Manresa, des del 2012 que no es tancava una etapa de la Volta a Catalunya, en aquell cas a la Muralla del Carme amb una gran expectació. Amb la d'aquest any, seran 52 les vegades que la cursa que organitza la secció ciclista de laté parada a Manresa, només superada per Barcelona. Cal fer esment que rebre el final d'una etapa de la Volta té un cost d'uns 40.000 euros que l'Ajuntament de Manresa compta cobrir amb un seguit de patrocinadors, que faran possible el finançament d'aquesta despesa.