El Futsal Vicentí no tira la tovallola i en 11 minuts capgira un 4-1 a fora

El Futsal Vicentí va iniciar l'any de la millor manera possible: sumant els tres punts contra el Broncesval Montcada, un rival directe en la la lluita per la permanència. Els bagencs van aconseguir remuntar un 4-1 per sumar un triomf de mèrit, després de disputar un primer temps en què es van mostrar tous en defensa, davant d'un Montcada que treia suc del contraatac (3-0). A la represa, els visitants van augmentar la intensitat defensiva i, a través del joc directe, van aconseguir el 3-1. Els locals es van refer i van anotar el quart gol, que semblava distanciar-se, definitivament, del Vicentí. No va ser així. Els bagencs van treure l'orgull i en 11 minuts fantàstics van aconseguir remuntar i endur-se una victòria que els locals van festejar abans d'hora.