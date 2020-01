Un grup de pares del futbol base reclama solucions davant la porta del Nou Estadi

Després de la decisió del comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol de suspendre dotze partits de futbol base del CE Manresa, un grup de pares de jugadors del club es va mobilitzar ahir a la porta del Nou Estadi del Congost, abans del partit del primer equip contra el Vilassar, per protestar per la situació creada i, més que per buscar culpables, per reclamar solucions perquè no troni a succeir en properes jornades que els seus fills no puguin jugar els seus partits.

En aquest sentit, des de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Toni Massegú s'ha compromès a mediar amb la mateixa Federació Catalana de Futbol, oimés ara que el club ha quedat amb un buit de poder arran de la dimissió del fins ara president, Luis Villa, com a conseqüència de l'enrenou que s'ha creat al voltant de les suspensions. El deute real és de 9.000 euros.

L'estructura esportiva del CE Manresa, coordinadors, tècnics, secretaria tècnica del primer equip i dels juvenils, etc., s'ha compromès a continuar amb la seva feina per tal que la repercussió de la crisi sigui la mínima en el dia a dia dels equips.