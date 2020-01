La Joviat paga els dubtes davant un difícil Basket Almeda

El sènior femení de la Joviat va concloure la primera volta amb derrota després de perdre a casa de l'Almeda en un partit molt treballat per als dos conjunts.

Al començament del partit, la Joviat trobava bones sensacions en el joc –de les millors de la temporada– però no aconseguia transformar-ho encistellant. El parcial de 8-0, després de tres errors consecutius, van propiciar la diferència en el marcador (14-1) en el primer parcial.

Al segon període, les manresanes millorarien les prestacions defensives. Només nou punts en contra i la confiança de les jugadores exteriors per dirigir els atacs, van ser claus per ajustar-se 23-20 abans del descans, amb un triple poc abans de la fi del quart que reactivava els ànims locals.

Després del descans, el marcador plasmava el 30-30 a falta de tres minuts al tercer quart. No obstant això, tornarien els fantasmes de l'inici i un parcial de 0-6 afiançava l'Almeda com futurible vencedor. La defensa de l'Almeda, efectiva, i una concentració per no caure en moments d'incertesa, van ser claus per a un conjunt que va mantenir el cap més fred que les locals. Al final, ja pràcticament vençudes, les faltes de tir lliure van fer morir el partit 49-40.