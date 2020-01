L'Asfe resisteix la revolta dels Lluïsos de Gràcia i obté més confiança

L'Asfe va refer-se després de l'aturada de festes en vèncer de forma clara uns Lluïsos de Gràcia que va mostrar dues cares, una abans del descans i l'altra després.

El primer quart va ser igualat, amb poca continuïtat en el joc i els dos equips temptejant el terreny.

Ja en el segon quart, l'Asfe aconseguiria el màxim avantatge del partit (20 punts). Una bona basculació en defensa i la permissivitat rival en el tir de mitja distancia serien claus per tal d'obtenir superioritat. Les visitants no es rendien i van escurçar fins al 27-14.

Després del descans, van aparèixer els problemes per a l'Asfe. Després d'un bon inici local, la intensitat rival, amb les línies altes, bloquejava l'atac de les santfruitosenques. Duraria fins al final del tercer període, on, a més, un triple de Lobera començava a espantar les de l'Asfe. Al darrer quart, l'Asfe va mantenir la calma i no va deixar que el matx tingués continuïtat.