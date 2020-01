L'Asfe veu com l'Àguiles remunta a la represa i obre l'any amb derrota

El Vaillant Asfe va iniciar el 2020 amb una nova derrota a domicili, aquesta vegada a la complicada pista de l'Àguiles.

En el primer quart, els jugadors dirigits per Màrius Bonjorn van adquirir diversos petits avantatges, i aquest va finalitzar amb tres punts de marge per als de Sant Fruitós de Bages (13-16). En el segon període, els visitants van clavar un parcial de 2-12, però, tot seguit, el conjunt de Santa Coloma de Queralt va anotar tres cistelles consecutives per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb només set punts de desavantatge (21-28).

En els compassos inicials de la represa l'Asfe va poder mantenir la diferència, però un parcial de 13-0, amb gran encert des del triple de Verges, va fer que els locals arribessin al final del tercer quart tres punts per davant (43-40). En els deu darrers minuts els fruitosencs es van situar a un sol punt (50-49), però a partir d'aquí l'Àguiles es va mostrar sòlid i va ampliar l'avantatge fins als vuit punts finals. En la propera jornada, el Vaillant Asfe visitarà la pista del cuer del grup 3 de Primera Catalana, un Ferroli Bàsquet Ribes que només ha guanyat dos partits dels tretze que ha disputat. El matx es posarà en marxa el proper dissabte, 18 de gener, a partir de les sis de la tarda.