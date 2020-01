L'Estación continua en una dinàmica positiva de resultats i venç una lluitadora Balconada (2-0)

El conjunt blanc-i-negre va sumar una nova victòria, després d'imposar-se a la Balconada en un duel molt treballat. L'equip de casa en va tenir prou amb un doblet de Santamaria, amb un gol abans del descans i un altre a les acaballes dels partit, per sumar els tres punts. Amb aquesta victòria, els sallentins continuen a la tercera posició del grup 2 de Quarta Catalana, a tan sols quatre punts del líder Pirinaica B. L'equip de la Mión-Puigberenguer va remuntar a casa davant del Callús per continuar al primer lloc en solitari. En el grup 1, el líder Berga B va perdre per la mínima (1-0) en la seva visita al camp del Montmajor. El segon classificat, l'Alt Berguedà, no va poder aprofitar l'ensopegada del l'equip blanc-i-vermell i també va perdre per la mínima (2-1) en la seva visita al camp del Casserres.