L'expresident Manel Sánchez considera immoral el que ha fet la federació catalana

Encara que es manté allunyat del dia a dia del CE Manresa, l'expresident de l'entitat Manel Sánchez és un habitual en els enfrontaments del primer equip i també d'alguns partits del futbol base, en especial els que juga el seu net. També manté actualitzat el museu que té a la Font dels Capellans. Ahir va valorar la situació del club i en especial la suspensió de dotze partits del futbol base aquest cap de setmana: «Considero immoral el que ha fet la federació catalana. El que no pot fer és castigar uns nanos que no tenen cap culpa del que passa. Els seus pares han pagat religiosament les seves fitxes a la federació i per tant han de poder jugar tots els partits de la temporada. El comitè de competició hauria de tenir altres mecanismes, altres fórmules, per solucionar aquests problemes que poden sorgir. Potser la secretaria general de l'Esport també hi tindria alguna cosa a dir al respecte. No ho trobo de cap de les maneres just».

Pel que fa a la dimissió del president Luis Villa i la crisi econòmica del CE Manresa, Manel Sánchez comenta que «sento tristesa perquè em fa recordar coses que ja he viscut i ja les havia oblidat. La culpa no la vol ningú, però si hi ha get interessada en entrar al club, el que hauria d'haver-hi és diàleg perquè es pogués aprofitar la força esportiva que hi ha. La crisi econòmica és crònica en el CE Manresa. En el meu cas em van fer marxar quan sí que havia trobat els diners. Són situacions diferents però van a parar al mateix lloc».