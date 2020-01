L'Igualada es desconnecta aviat i cau amb el Segle XXI

L'Igualada va caure en la primera visita de l'any a la pista del Segle XXI. A l'inici, els dos equips es van mostrar igualats, amb bona dinàmica de punts. Més tard, ja al segon quart, les igualadines, que van sortir des de la banqueta no van aconseguir reactivar l'equip. El parcial acabaria 20-5 en contra i ja seria molt difícil reactivar-se. Passat el descans, la lesió de Vancells i la diferència en el marcador van pesar en la falta de concentració. Un lluitat últim quart no va ser suficient per evitar la derrota a domicili contra un rival dur.