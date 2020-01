L'Igualada reacciona a l'últim parcial i s'endú la victòria d'Andorra

El Monbus Igualada va obtenir una treballada victòria en el retorn a la competició després de les festes nadalenques, en aquesta ocasió a la complicada pista d'un MoraBanc Andorra que no es va rendir en cap moment. Els tres primers quarts van ser bastant igualats, però tots ells van ser guanyats per uns locals que van tancar el tercer amb cinc punts de marge (56-51). En els deu darrers minuts els jugadors dirigits per Jordi Martí van reaccionar, van capgirar l'electrònic i van haver de patir fins als darrers minuts per sumar el dotzè triomf de la temporada a la Lliga EBA.