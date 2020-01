Un mal inici condemna un Berga molt desconcentrat davant la Sabadellenca (4-1)

El Berga va pagar molt car la seva posada en escena al camp de la Sabadellenca, que va aprofitar la manca de concentració i els errors defensius dels visitants per deixar sentenciat el partit en els primers minuts de joc. Tot i que el partit es preveia força igualat, la Sabadellenca va aconseguir desfer l'empat inicial al minut 7, en la primera arribada a l'àrea berguedana. Minuts després, els locals van colpejar de nou un Berga que encara no havia assimilat el primer gol. Un error en la sortida de pilota del defensor central va deixar tot sol el davanter sabadellenc davant de Peralta, que no va poder fer res per evitar el segon. A l'equador de la primera meitat, els locals deixarien sentenciat el partit amb un contracop ben executat que va suposar el 3 a 0. Amb aquest resultat, la Sabadellenca va decidir fer un pas enrere per tractar de defensar l'àmplia diferència de gols que tenia. Abans d'arribar al descans, Casanovas va reduir la distància i va donar una mica més d'esperances als berguedans.

A la segona meitat, el Berga es va llançar a l'atac per buscar un gol que els introduís de nou dins del partit, però les bones actuacions del porter local ho van evitar. La Sabadellenca seguia defensant-se, acumulant molt jugadors al seu camp, fet que dificultava molt el joc ofensiu dels blanc-i-vermells. Els visitants dominaven el partit i gaudien de més ocasions de gol que els rivals, però la falta d'encert davant la porteria va impedir que el partit s'ajustés en els instants finals. Al minut 70, la Sabadellenca va trencar del tot les esperances del Berga, després de sorprendre els seus defensors amb un contracop que va suposar el definitiu 4 a 1. El partit va concloure amb un resultat desfavorable per als berguedans, després d'un mal inici, en què l'equip de Joan Prat va rebre tres gols en els primers 20 minuts de joc.