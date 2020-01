El Manresa FS tomba amb golejada l'Arrels en un matx còmode al Pujolet

Partit còmode per als juvenils del Manresa FS per tancar una primera volta en la qual han anat clarament de menys a més. Amb un inici de temporada poc esperançador i faltats de confiança, els nois de Miquel Bonilla van haver de remar en la mateixa direcció per arribar a encadenar cinc triomfs seguits i sortir de la zona baixa de la classificació. En el duel d'ahir, el Manresa va ser superior a l'Arrels des de l'inici, i va anotar dues dianes que encaraven el triomf. Els visitants van escurçar la diferència, però, abans del descans, un gol en pròpia porteria va tornar a distanciar els bagencs (3-1). En els darrers 20 minuts, el guió no va variar; els locals van ser una piconadora en atac i, tot i concedir dues dianes, van acabar amb un avantatge de 5 gols (8-3).