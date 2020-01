El Martorell millora la seva imatge i aconsegueix un punt de valor contra l'Ascó

El Martorell va tornar a puntuar després d'haver estat tres jornades consecutives sense fer-ho. Els locals han començat l'any mostrant una bona imatge sobre el camp, posant contra les cordes un dels millors equips de la competició, l'Ascó. L'equip d'Albert Nualart va sortir sense por i es va convertir en el protagonista del partit, amb la possessió de la pilota i amb el control del ritme del joc. La primera meitat va acabar sense gols, encara que els dos conjunts van gaudir d'alguna ocasió per avançar-se. A l'inici de la segona part, va ser l'Ascó qui va trencar l'empat. Un tir potent de Cardona va entrar a la porteria defensada per Ollé. Però el Martorell va saber sobreposar-se a la situació i ràpidament va aconseguir el gol de l'empat. Marco, que havia entrat feia poc al terreny de joc, va fer-se amb una pilota solta dins de l'àrea per fer l'1 a 1. En els minuts finals, els locals van gaudir de dues oportunitats per segellar la remuntada, però la falta d'encert ho va evitar.