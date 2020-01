El Nàstic juvenil suma la cinquena victòria seguida

El Gimnàstic de Manresa juvenil va atropellar el Sant Andreu per encadenar un cinquè triomf consecutiu que el manté en posicions d'ascens directe. El conjunt dirigit per Adrià Talavera va disputar un partit molt complet i va deixar sentenciat el duel en els primers 45 minuts. Jordi García, en una gran jugada individual, va obrir la llauna a mitjan primera meitat. Hamza, tres minuts més tard i en la sortida d'un córner, va rematar amb un potent cop de cap per encarrilar la victòria amb el segon gol.

A la represa, l'equip visitant va intentar reaccionar però va topar amb una de les millors versions escapulades de la temporada. Ja en el tram final, el davanter Aguilar va arrodonir la golejada amb el tercer gol.

En la propera jornada, els jugadors manresans tornaran a jugar a casa i rebran la visita del Cornellà. Serà una nova oportunitat per allargar el gran estat de forma.