El santpedorenc Rafa Martínez jugarà la Copa després d'un gran triomf a Can Barça

Rafa Martínez defensat per Mirotic JAVIER BORREGO/EP

El RETAbet Bilbao, el València Basket i el MoraBanc Andorra han estat els tres darrers equips que han obtingut el bitllet per a la Copa del Rei, que es jugarà a Màlaga. L'equip basc va obtenir una victòria vibrant al Palau i el València de Ponsarnau va apallissar el Joventut. L'Andorra ha estat un altre dels equips que ha entrat amb 9 victòries, gràcies a tenir una millor diferència de punts (+19) respecte del San Pablo Burgos (+12), entrenat per Joan Peñarroya, que ha quedat vuitè però es veu obligat a cedir la plaça a l'Unicaja (-5), que ha estat el novè i juga com a amfitrió. Els caps de sèrie seran el Madrid, el Barça, el Casademont Saragossa i l'Iberostar Tenerife.

Al Palau Blaugrana, el Bilbao va assolir una victòria èpica. L'equip d'Àlex Mumbrú va creure sempre en guanyar tot i anar perdent per 50-36. El tercer quart va acabar amb un 62-62 i semblava que el Barça, amb Mirotic actiu, s'escapava a falta de cinc minuts (74-66). Un triple amb tir lliure afegit de Rafa Martínez va donar ales als bascos, que van forçar la pròrroga (84-84). Ja en el temps suplementari, van ser els visitants qui van tenir el control, amb encerts de Rouselle i Bouteille. Dos tirs lliures de Rafa Martínez van posar el 91-94 a falta de 6 segons. Delaney va tenir tres tirs de 4,60 per tornar a empatar: va encistellar el primer, va errar el segon i va haver de llançar a fallar, però el rebot era dels bascs.