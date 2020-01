El Sallent lluita fins al final tot i jugar amb un home menys tota la segona part (2-0)

El Sallent va caure en el primer partit del 2020. El conjunt bagenc va sortir derrotat de Sant Julià de Vilatorta, en un matx en què mai es van arribar a sentir còmodes, tot i guadir d'ocasions per empatar. Els primers 45 minuts de partit van ser anivellats, les defenses guanyaven els atacs. El partit no semblava decantar-se per a cap dels dos conjunts, fins que, al minut 20, l'àrbitre va xiular penal a favor d'un Sallent que tenia una gran ocasió per desfer l'empat. El porter local, que havia comès el penal, va aturar el llançament, fet que va provocar un punt d'inflexió en els dos equips, ja que, a partir de llavors, el Sant Julià va gaudir de més ocasions que el rival i, a falta d'un quart d'hora per al final, va aconseguir l'1-0. Amb aquest resultat es va arribar al descans, amb un Sallent que havia disminuït la intensitat defensiva i que necessitava tornar-se a posar dins del matx. El segon temps va començar de la pitjor manera per als sallentins, que van veure com es quedaven amb un home menys. Aquest fet va fer treure l'orgull del Sallent, que va gaudir d'ocasions per igualar el partit. Els locals s'esperaven per atacar al contraatac i just abans del final van sentenciar, en marcar el 2-0 definitiu.