El San Mauro es deixa remuntar pel Can Buxeres en un duel directe

El San Mauro no va poder aconseguir la victòria i sumar tres punts molt necessaris contra un dels seus rivals directes, el Can Buxeres. Els de Santa Margarida de Montbui es van avançar ràpidament al marcador, però, deu minuts després, els locals aconseguien l'empat. Abans d'arribar al descans, el Can Buxeres ja havia completat la remuntada, que l'allunyava de l'última posició. El San Mauro es va llançar a l'atac a la recerca de l'empat, però els seus rivals van sentenciar el partit en fer el tercer gol al temps afegit.