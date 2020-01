El Vilatorrada ensopega en un duel d'alternatives (71-73)

El Club Bàsquet Vilatorrada va tenir una nova ensopegada a la seva pista, aquesta vegada en la visita del Pallejà.

Els jugadors dirigits per Josep Ferre van sortir a la pista amb molta força i van clavar un parcial inicial de 12-2, amb vuit punts de Gerard Tejero. Tot seguit, els papers es van intercanviar, ja que van ser els visitants el que van aconseguir un 0-14 per situar-se quatre punts per sobre (12-16). En els dos darrers minuts, tres tirs lliures de Joan Pons i una cistella d'Eric Manzanares van permetre els bagencs acabar el primer quart per davant (17-16). En el segon, els locals van ampliar el marge fins els vuit punts (28-20) abans d'encaixar un 0-10. En els dos darrers minuts els de Sant Joan de Vilatorrada van tornar a agafar les regnes del duel i van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb cinc punts de renda (40-35).

En la segona meitat, el Pallejà va tornar a capgirar l'electrònic, però els santjoanencs van aconseguir acabar el tercer quart per davant (49-48). Tot s'havia de decidir en els darrers deu minuts. En aquests, els visitants van obtenir un preuat marge de vuit punts que ja va ser definitiu, ja que el darrer intent bagenc, amb dos triples de Xavier Roqueta i una cistella de Ferran Belmonte, va arribar massa tard davant un rival que va errar diversos tirs lliures en el tram final del matx. El proper partit del Vilatorrada serà el dissabte 18 de gener a partir de les 20.30 hores, quan rebrà l'Àguiles.