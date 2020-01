Les 8 victòries a la primera volta del Baxi, en el top-3 manresà d'aquest segle

La gran ratxa de 6 victòries en les últimes 7 jornades de lliga ACB ha situat el Baxi en un dels seus millors registres a mitja lliga aquest segle. Després de ser en posició de descens en 6 de les primeres 12 jornades, l'equip de Pedro Martínez ha escalat en la classificació i actualment és al lloc 13è amb un balanç que és gairebé igualat de 8 victòries i 9 derrotes. Cal adonar-se que, amb un partit més guanyat, el València Basket i l'Andorra s'han classificat per a la Copa i el San Pablo dirigit per Joan Peñarroya n'ha quedat a les portes i ha hagut de deixar pas a l'Unicaja, equip amfitrió, que en té també 9. Igualats amb el Baxi, amb 8 victòries, hi ha equips amb pressupostos més alts com el Baskonia, l'Herbalife Gran Canària i el Joventut.

Les 8 victòries del Manresa en els 17 partits de lliga el col·loquen en el tercer lloc del rànquing amb els millors resultats de primeres voltes aquest segle. En primera posició es manté una marca molt difícil de batre, les 12 victòries del 2004, aleshores amb el tècnic manresà Ricard Casas a la banqueta. El curs passat va ser Joan Peñarroya qui va arribar a les 9, amb una vuitena posició que no va servir per anar a la Copa ja que, com ha passat en aquesta ocasió amb l'Unicaja, era l'Estudiantes el que pispava la plaça als bagencs com a equip convidat d'amfitrió, ja que en aquella ocasió es concedien dues places als equips ubicats a la Comunitat de Madrid.

Les 8 victòries assolides ara per Pedro Martínez com a entrenador igualen les millor primeres voltes de les sis temporades de Jaume Ponsarnau com a entrenador ACB al Congost. El 2009 i el 2012 va assolir 8 victòries el de Tàrrega, ara resident a Sant Fruitós amb la seva família. Anant una mica més enrere, el 2003, també cal afegir en aquesta llista els 8 triomfs que va firmar Ricard Casas.

En el cas més concret de Pedro Martínez, en la que és la tercera etapa del tècnic a la banqueta del Nou Congost, ha doblat la xifra de victòries en la primera volta que va tenir en la campanya 2014-15. Aleshores van ser només 4, que en acabar la lliga es van convertir en 11, amb una victòria final a la pista del Reial Madrid que va suposar la permanència matemàtica. Pel que fa a segones voltes, les millors són dues, amb 8 victòries, tot i que amb desenllaços molt diferents: l'any passat van significar poder jugar els play-off, però el 2006 no van evitar el descens a la LEB, en perdre en l'última jornada a la pista del Menorca.



Demà, cap a Turquia

Avui a les 12 del migdia, el Manresa es desplaça cap a Ankara, on demà s'enfrontarà al Türk Telekom en un duel de líders de la Champions, a les 18 hores. L'equip farà escala a Istanbul. Ja no hi serà Yankuba Sima, cedit a l'Ourense fins a final de temporada per tenir minuts en aquest equip gallec que milita en la lliga LEB Or.

Caldrà veure si Ryan Toolson viatja o es queda per recuperar-se de les molèsties al peu esquerre que el van deixar fora del partit contra l'Andorra. Una lesió de la qual Pedro Martínez ha dit que els serveis mèdics li han transmès que no és greu i que es tracta que el jugador vagi recuperant millors sensacions.

En l'expedició manresana hi tornarà a ser David Òrrit i també Dani Pérez, tot i que està lesionat, per tenir les cinc fitxes d'homes de formació que la FIBA exigeix. Les altres tres són les de Guillem Jou, Pere Tomàs i Jordan Sakho.