El darrer dia del Txingurri com a tècnic blaugrana

Era un comiat que estava cantat des del cap de setmana i que es va consumar a la nit quan des del club es va fer oficial. Però Ernesto Valverde va acudir a la feina, a l'entrenament que ell havia programat per a ahir al matí, després de l'eliminació de la Supercopa (2-3) davant de l'Atlètic de Madrid, a l'Aràbia Saudita. El resultat que l'ha acabat de sentenciar, juntament amb el record de les dures eliminacions europees a Roma i Liverpool. Valverde va entrenar els seus homes i el club en va facilitar algunes imatges, com la que aquí es reprodueix parlant amb Arthur. Després el tècnic es va entrevistar amb el president Josep Maria Bartomeu, un intercanvi d'impressions previ a la reunió de junta directiva on es va decidir la seva destitució. I per a la història queda la darrera foto de Valverde, abandonant la Ciutat Esportiva Joan Gamper, amb l'escut del club reflectit al seu vehicle.