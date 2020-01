Marc Coma brilla amb una segona plaça amb Fernando Alonso al Dakar

L'avianès Marc Coma va ser un habitual dels primers llocs quan corria en motos el Dakar, que va guanyar cinc vegades, una vegada a l'Àfrica i quatre a Sud-amèrica. En la seva nova aventura al costat de Fernando Alonso, en funcions de copilot al cotxe oficial Toyota, ahir va estar a prop del seu primer triomf d'etapa, en el nou escenari de l'Aràbia Saudita. Per només 4 minuts i 4 segons, el pilot francès Mathieu Serradori (Century SRT) els va arrabassar el primer lloc en la vuitena etapa, amb la sortida i l'arribada a Wadi Al-Dawasir, en una jornada encara tenyida per la consternació per la mort del pilot portuguès Paulo Gonçalves.

Fernando Alonso, al final de la jornada, es mostrava molt content de la seva actuació: «Ha estat un dia increïble. Hem punxat i això ens ha fet perdre temps però no hem tingut més contratemps. Hem navegat a la perfecció, el Marc ha estat fantàstic per les dunes i allà hem vist que molts es perdien. Ell ha estat màgic». Precisament un dels que van tenir problemes va ser el líder Carlos Sainz, que ahir va ser quinzè i va entrar a 19 minuts de Serradori. Per sort seva, els seus grans rivals, el qatarià Alt Attiyah i Peterhansel, tampoc no van anar fins i van reduir poc temps. Pel que fa a Àlex Haro, el copilot d'Òdena de De Villiers, va ser quart i en la general és sisè. Més lluny estan Alonso i Coma, en tretzè lloc, pels problemes els primers dies.



Farrés bolca i Esteve plega

Males notícies per al pilot olianès Isidre Esteve, que diumenge es va veure obligat a deixar la cursa per una avaria en el turbo del seu BV6 que va posar fi a les il·lusions de completar la prova.

La jornada de dilluns va ser complicada per al manresà Gerard Farrés i pel seu copilot Armand Monleón, que en aquest Dakar estan combinant les alegries (dues victòries d'etapa) amb situacions desagradables com la bolcada d'ahir el seu Can-Am en la categoria de buguis. Va ser en una duna, on els va quedar clavat el morro del vehicle i van bolcar cap endavant. En arribar a la meta, Gerard Farrés va confirmar que, «per sort, no hem pres mal i els danys mecànics són menors. Continuem endavant».