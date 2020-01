Un partit amb l'Indústries de Primera, tancarà el 40è Aniversari del Manresa FS

El Manresa FS tancarà el calendari d'actes de celebració del seu 40è Aniversari amb un partit estrella que enfrontarà el primer equip de l'Indústries Santa Coloma (Primera Divisió) i el propi Manresa FS, el dimecres 29 de gener al pavelló del Pujolet (20.15 h).

L'Indústries Santa Coloma és un clàssic del futbol sala català. De fa unes setmanes és entrenat per Javi Rodríguez (va substituir Óscar Redondo) i té a les seves files el manresà Roger Bermusell.

Al llarg de l'any 2019, el Manresa FS ha dut a terme diversos actes de commemoració de la seva fundació el 29 d'abril del 1979 al barri de les Escodines. Es va crear un logotip d'aniversari, es va fer un dinar popular amb la presència dels fundadors, exjugadors i exentrenadors de diferents etapes, socis, etc. També es va presentar el nou himne de l'entitat, mantenint-se la lletra de l'expresident Joan Antoni Pusó, i la camiseta del 40è Aniversari amb el nom de tots els jugadors i tècnics que han passat per un club que va resumir la seva història en un vídeo. L'organització de la Nit de l'Esportista també va ser un moment important, amb l'exporter del Barça Paco Sedano com a pregoner. A nivell més esportius, presència de seleccions catalanes al Pujolet i la coorganització dels prestigiosos torneigs del Ripollet.