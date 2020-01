Quique Setién: «Ni en els meus millors somnis m'hauria imaginat ser aquí»

El nou entrenador del Barcelona, Quique Setién, ha admès en la seva presentació com a nou tècnic del conjunt blaugrana que mai hauria somiat en poder dirigir el club català, de l'estil del qual sempre ha estat un gran defensor. "Ni en els meus millors somnis m'hauria pogut imaginar ser aquí", ha reconegut després de signar el seu nou contracte per ocupar la banqueta del Barça fins el 30 de juny del 2022.

Setién ha destacat la "il·lusió" amb la qual afronta un projecte que ha qualificat de "gran repte", i ha assegurat que això és just el que pensa transmetre als seus futbolistes: "Aquest entusiasme, aquestes ganes de voler guanyar, aquesta confiança que tinc ara" .

El preparador càntabre estava radiant en la presentació. "Ahir estava passejant al costat de les vaques al meu poble i avui soc al Barça entrenant els millors del món", ha fet broma. I és que, als seus 61 anys, li ha arribat la gran oportunitat de la seva vida. "Ahir va ser una sorpresa quan em van avisar. Mai m'hauria pensat que el Barcelona s'hagués decidit per mi. No tinc un currículum extens i tampoc tinc títols, però he demostrat que la seva filosofia m'encanta i que, amb mi, el Betis, Las Palmas i el Lugo han jugat molt bé a futbol".

Per Setién, aquesta oferta irrebutjable li permetia la possibilitat de dirigir "un equip enorme" i que, per això, no va trigar "ni cinc minuts" a decidir-se pel Barça. "Era una cosa que queia pel seu propi pes", ha postil·lat. El tècnic santanderí arriba per rellevar Ernesto Valverde, destituït aquest dilluns i a qui va agrair haver-li deixat "un equip que va primer" i li agradaria trucar per conversar amb ell en alguna ocasió.

A Barcelona arriba per "guanyar tot el que es pugui", encara que "jugant bé" ja que, per a ell, la filosofia de futbol ofensiu que va inspirar Johan Cruyff és irrenunciable i està per sobre dels resultats. "Quan comencen els dubtes, sóc el primer a defensar el que faig i, si cal morir amb les idees, es mor", ha avisat.

Això sí, Setién no és ni de bon tros un talibà del 4-3-3 i ha deixat entreveure que segurament faci alguna variació. "L'important és la filosofia, tenir clar al que juguem. Del dibuix possiblement valorem algun canvi, com passar al 4-4-2 que s'està jugant moltes vegades últimament", ha avançat.

Després del seu primer entrenament, ja ha pogut parlar amb Leo Messi, a qui considera, fora de tot dubte, "el millor del món", però a qui li ha dit que "una cosa és l'admiració que sento per ell i una altra la realitat, i és la que cada un ha d'estar al seu lloc". Els seus nous futbolistes descobriran, segons ha apuntat, "a una persona sincera, directa i que va al gra" i sobretot, un amant estudiós del futbol de Barça.

"No em sap gens greu dir que fa dotze o catorze anys que estic enganxat a la televisió per veure aquests jugadors que m'han fet gaudir realment del futbol. Vinc amb una energia enorme i tinc absolutament clar el que és el Barcelona. Ho hem mamat, no des de dins de la casa, però sí des de fora, perquè ens ha entusiasmat i hem passat moltes hora davant el televisor analitzant",ha afirmat.

Pel que fa la lesió de genoll de Luis Suárez i la possibilitat de fitxar un '9' per suplir l'uruguaià durant els quatre mesos que estarà de baixa, Setién ha assegurat que encara és aviat per prendre un decisió, però sí que ha avançat que apostarà pel planter sempre que pugui.

"Tinc una predisposició especial per donar pas als joves que vénen amb una gran energia. El talent des de baix, si s'obren pas, és perquè s'ho mereixen. Sempre que apareix un xaval nou, hi ha una energia positiva en tot que normalment acaba impulsant l'equip i que no permet que els d'allà dalt es relaxin", ha dit per acabar.