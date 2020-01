Quique Setién, relleu del destituït Valverde

Ernesto Valverde ha deixat de ser l'entrenador del Barça i el seu substitut serà Quique Setién. Ahir la directiva del Barça va prendre la decisió després d'una reunió de més de tres hores i va escollir que l'entrenador cantàbric de 61 anys, que en les últimes temporades ha dirigit el Betis i Las Palmas, es faci càrrec de la plantilla. Va ser quan ja passaven uns quants minuts de les onze de la nit que el canvi es va fer oficial, més tard del previst per les gestions en la liquidació del contracte de Valverde.

Per a avui, a partir de les 14.30 hores, està convocada una roda de premsa de presentació del nou tècnic i també les explicacions dels motius de l'acomiadament de Valverde. I queda per aclarir igualment el temps de vinculació de Setién, si és només fins a acabar la present temporada (sis mesos) o té una durada superior.

Valverde ha guanyat dues lligues en les dues temporades i mitja que ha estat al capdavant del FC Barcelona, i deixa l'equip com a líder. A més, ha sumat un parell de títols més, una Copa del Rei i una Supercopa d'Espanya. Però no ha aconseguit cap Champions, amb fracassos sonors en eliminatòries que semblaven sentenciades.



Un dia de reunions

La jornada va començar amb un entrenament del primer equip, encara amb Valverde al capdavant. La primera trobada de la jornada va ser la del tècnic amb el president Josep M. Bartomeu a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí. Després d'aquest intercanvi d'impressions entre l'encara entrenador i el president, aquest es va traslladar al Camp Nou, on l'esperaven la resta dels directius. La reunió de junta no va ser, aquest dilluns, de tràmit.

Durant més de tres hores es va decidir, sobretot, qui havia de ser el relleu de Valverde. Perquè ja es veia imparable l'acomiadament, per la situació del club i també per les filtracions de les negatives de Xavi i Ronald Koeman.

El substitut quedava finalment en una terna formada pels tècnics Mauricio Pochettino, Francisco Javier García Pimienta (l'actual entrenador del Barça B) i Quique Setién, finalment l'escollit.

El president Bartomeu tenia de favorit Pochettino, amb qui té una vinculació d'amistat de fa anys, però les reaccions negatives al seu possible fitxatge expressades en les últimes hores per aficionats del Barça, amb relació a reiterades manifestacions de l'argentí sobre el seu amor a l'Espanyol i que mai no entrenaria l'equip blaugrana, van fer baixar molt les possibilitats de l'extècnic del Tottenham.

Tampoc no va acabar de fer el pes ni convèncer la possibilitat de posar un entrenador de transició, com seria el perfil que dibuixava García Pimienta, una persona que ha estat molt vinculada al Barça i el seu planter, i que està fent una bona tasca amb el conjunt filial a la Segona B. Però donar-li ara una responsabilitat com la de dirigir el primer equip no va convèncer.

Per tant, a mesura que anaven passant les hores la candidatura de Quique Setién va anar gua-nyant més envergadura i va ser finalment el tècnic escollit pels directius del FC Barcelona. A diferència del que Pochettino havia manifestat, en el cas de Setién la seva vinculació i identificació amb el segell i estil de joc blaugrana, patentat primer per Cruyff i desenvolupat pel seu deixeble Pep Guardiola, amb un sextet inclòs, el fan ser un tècnic que pot encaixar. Els resultats marcaran la seva etapa en un club tan exigent com el Barça i amb una plantilla ja veterana, tot i l'excel·lència que sempre projecta Leo Messi.

En l'última visita de Setién al Camp Nou, l'11 de novembre del 2018, el Betis es va imposar per un espectacular 3-4 al Barça.