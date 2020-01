Alonso i Coma no poden brillar en la novena etapa però ja són en el top-10

El Dakar es posa molt emocionant en la categoria de cotxes. El pilot francès Stéphane Peterhansel (Mini) es va endur el triomf en la novena etapa del Ral·li Dakar, una especial de 410 quilòmetres cronometrats entre Haradh i Shubaytah, i el xilè Pablo Quintanilla (Husqvarna) va ser el vencedor en motos.

En cotxes, Carlos Sainz es manté al capdavant de la classificació general, però ara tan sols té 24 segons de diferència sobre el seu perseguidor, Nasser Al-Attiyah (Toyota), que ahir li va retallar més de sis minuts. Al darrere, Peterhansel és tercer a 6' 38''.

Com es podia preveure, ahir no era el dia adequat perquè Fernando Alonso i Marc Coma poguessin brillar al mateix nivell que els dies anteriors. Alonso sortia segon i, amb menys referències, el seu ritme no va poder ser tan veloç com el de les últimes jornades. Això sí, al quilòmetre 150 ja era davant de Serradori, de manera que li va tocar obrir pista per primera vegada des que es va embarcar en aquesta nova especialitat. L'asturià va acabar novè a 13' 03'' de Peterhansel, més o menys el resultat que podia ser esperat per a un dia poc propici estratègicament. Malgrat això, Alonso i Coma pugen dos llocs a la classificació general i ja són desens. De Villiers i l'anoienc Haro van entrar vuitens a l'etapa.

El Toyota d'Alonso i Coma té una molt bona opció avui, ja que sortirà darrere de tots els favorits i tindrà els Toyota d'Al-Rajhi, De Villiers i Ten Brinke al davant, que han de ser els que cobreixin les espatlles d'Al-Attiyah en cas de dificultats. Nani Roma (Borgward) va ser tretzè a 13' 52'' de monsieur Dakar Peterhansel. Avui es disputa la primera part de l'etapa marató, una llarga especial de 534 km entre Haradh i Shubaytah, tenint en compte que no hi haurà assistència mecànica. Hauran de ser els mateixos pilots els que hauran de resoldre qualsevol problema mecànic que sorgeixi.

Pel que fa a les dues rodes, Quintanilla es va endur el seu primer triomf en aquest Dakar avantatjant en 0' 54'' l'australià Toby Price (KTM) i en 2' 42'' al castellonenc Joan Barreda (Honda), tercer. En la classificació general, el nord-americà Ricky Brabec (Honda) continua líder.