El Barça allarga el mal moment i cau a la pista del Maccabi

El Barça de bàsquet va veure com la seva ratxa negativa s'allarga. Només ha guanyat un dels últims cinc partits i ahir, en una nova exhibició de mala defensa, va caure derrotat a la pista del Maccabi per 92-85. Els israelians empaten amb els blaugrana en el tercer lloc, tot i que no van recuperar el bàsquet average, ja que havien perdut per 23 punts al Palau.

El Maccabi va dominar el partit en tot moment des de just abans del descans i l'equip de Pesic no va poder controlar les anotacions de Dorsey (19 punts), ni Wilbekin (18). El Barça es va acostar, com a màxim, a tres punts en el tram final. Mirotic va aconseguir 22 punts i Higgins i Delaney, 13 cadascun, però l'equip local va gestionar millor el tram final i va endur-se el triomf.

El Reial Madrid, per la seva banda, va caure per 60-55 a la pista del CSKA i cedeix un triomf d'avantatge sobre el líder, l'Anadolu Efes, que va vèncer l'AX Milà per 88-68. Millor li va anar al València, que es va basar en els 18 punts de San Emeterio per guanyar a la pista del Khimki (75-84). També es van disputar ahir: Fenerbahçe-Asvel Villeurbanne (86-64) i Olympiacos-Alba Berlín (86-93). Ahir també es va disputar un partit interessant d'Eurocup, l'Unicaja-Joventut (90-84).