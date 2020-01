Eva Hermida, jugadora del CB Manresa, participa a l'estatal a tres bandes

La jugadora del Club Billar Manresa Eva Hermida jugarà els propers dies el Campionat d'Espanya femení de billar a tres bandas. Aquesta billarista gallega, establerta a Manresa, participarà a l'estatal de dijous a diumenge a Gandia (València).

A la competició hi ha inscrites 13 dones, distribuïdes en quatre grups. Eva Hermida està inclosa en el grup D amb tres jugadores més, Luisa López, Yeimy Mancipe i Virginia Barrachina. Hermida obrirà el campionat aquest dijous a les 19 h,i les altres partides seran el divendres. Es classificaran les dues primeres de cada grup per jugar els quarts de final dissabte i les semifinals i final diumenge. Les partides es podran veure en directe per la web de youtube del Club Billar Gandia.