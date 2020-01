L'Eivissa serà el rival a la Copa del Barça i la Reial, el de l'Espanyol

L'Eivissa, equip de Segona Divisió B, serà el rival de Barça en els setzens de final de la Copa del Rei, segons el sorteig que es va fer ahir a Madrid. Serà la primera ronda per als blaugrana en el nou torneig, que veu com les eliminatòries es juguen a partit únic al camp del que tingui una categoria més baixa. El duel entre eivissencs i barcelonistes serà dimecres, a les set de la tarda.

El mateix dia jugaran els altres tres equips catalans. L'Espanyol no va tenir gens de sort i haurà de jugar al camp de la Reial Societat, dimecres vinent a les nou. A la mateixa hora, el Girona jugarà a casa contra el Vila-real i el Badalona, de Segona B, rebrà el Granada, de Primera. Els espa-nyolistes són un dels únics quatre conjunts de la màxima categoria que s'enfrontaran a un adversari que també és de Primera. A part de la Reial Societat-Espanyol també es jugarà un Sevilla-Llevant, dimarts.



Èric Montes contra l'Atlètic

Els equips que debutaran a la Copa són els que van disputar la Supercopa d'Aràbia Saudita. Un d'ells és l'Atlètic de Madrid, que dijous vinent visitarà la Cultural Lleonesa, equip del manresà Èric Montes. El Reial Madrid, per la seva banda, jugarà dimecres a la nit al camp de l'Unionistas de Salamanca, un conjunt creat a la ciutat després de la desaparició de la Unión Deportiva i que es manté per subscripció popular a Segona B. El València, per la seva banda, visitarà a la mateixa hora el Logronyès, de Segona B.

La resta de partits són: Recreativo-Osasuna i Saragossa-Mallorca (dimarts, a les 19 hores); Elx-Ath. Bilbao (dimecres, a les 19 hores); Tenerife-Valladolid (dimecres, a les 21 hores); Ebre-Leganés i Mirandés-Celta (dijous, a les 19 hores) i Badajoz-Eibar i Rayo Vallecano-Betis (dijous, a les 21 hores). Tant aquesta eliminatòria com les dues posteriors, els vuitens i els quarts de final, es disputaran a partit únic. Només les semifinals es jugaran amb enfrontament d'anada i tornada.