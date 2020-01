VÍDEO | Alonso i Coma pateixen un aparatós accident al Dakar

Fernando Alonso i Marc Coma han patit un espectacular accident en els primers quilòmetres de la desena etapa del Dakar. L'asturià i el berguedà no han patit lesions importants i tot i que el Toyota ha quedat bastant afectat, han pogut reprendre la marxa.



Alonso ha entrat a gran velocitat en una duna i no ha pogut controlar el vehicle, que ha donat diverses voltes de campana. Arran de l'accident, el cotxe ha quedat danyat i s'han hagut de parar a realitzar reparacions. Els dos circulen amb més d'una hora perduda.



Segueixen en carrera sense parabrises i amb la dificultat afegida de que aquesta és l'etapa marató del ral·li i no podran rebre assistència dels seus mecànics si aconsegueixen arribar a la meta.



Coma i Alonso eren desens a la classificació general del Dakar, a 13 minuts del líder, el també espanyol Carlos Sainz.









Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!



He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!



#Dakar2020