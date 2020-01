La Catalunya sub-19 d'Àlex Garcia inicia l'estatal amb una ensopegada davant l'Aragó

La selecció catalana sub-19, amb el santvicentí Àlex Garcia (Barça) a les seves files, va iniciar el seu camí en la fase prèvia del campionat d'Espanya per autonomies, que es disputa a Conca, amb una clara derrota davant el combinat de l'Aragó (2-6).

Els aragonesos es van avançar de seguida, al minut 8, amb una diana de Pablo Gracia, i un minut més tard Alberto Inés va aprofitar una acció d'estratègia per ampliar distàncies. Amb el 0-2 es va arribar al descans, i a la represa novament Inés va fer pujar el tercer. Era el minut 26, i al 27 el mateix jugador completava el seu hat-trick. Al 28, Garcia va escurçar diferències, i al 29 Dani Fernández va fer una gran acció individual per establir el 2-4. A partir d'aquí els catalans van dominar, però no van poder marcar, i en el tram final van encaixar dos gols més que els van condemnar a una clara derrota.

Aquest migdia, a partir de les 12.30 hores, entra en competició l'equip sub-16, amb tres jugadors del Sala 5 Martorell (Arnau Omella, Pau Ramírez i Víctor Ramos) i un del Manresa FS, Oriol Blasco, que va ser cridat a darrera hora. Els catalans s'enfrontaran a Castella-la Manxa.