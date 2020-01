El CE Manresa necessita 27.000 euros mensuals per pagar jugadors i tècnics

Qui més qui menys pensava que l'ascens del primer equip a Tercera Divisió després d'onze anys seria la panacea per al Centre d'Esports Manresa, el remei dels seus mals econòmics, que plourien els patrocinis i que es podria cobrir el pressupost a bastament. La realitat ha estat ben diferent.

La junta de l'entitat, encapçalada pel dimissionari Luis Vila, va fer uns números ni alts ni baixos per a la nova categoria, però sí que importants. En menys de mig any s'ha vist que el club no ha pogut pagar les despeses, a banda d'arrossegar un deute important de la temporada passada després de la retirada de José Luis Correa com a president el mes de febrer. Ell era qui sufragava bona part dels costos que generava l'entitat els darrers anys, amb importants aportacions des del primer dia (va sanejar el club el 2011).

Aquesta temporada 2019-20, i segons el pressupost inicial, el CE Manresa necessita, pel cap baix, uns 30.000 euros mensuals per a les seves despeses més grans; d'aquests, uns 15.000 per pagar jugadors i tècnics del primer equip, uns 12.000 per als entrenadors del futbol base i uns 3.000 per als arbitratges. En aquests moments, queden pendents les mensualitats de novembre i desembre, i els endarreriments arbitrals, que pugen uns 9.000 euros (en total, més de 60.000 euros). De la campanya passada, el CE Manresa té una quantitat embargada propera als 10.000 euros de l'empresa Hummel de roba esportiva. D'aquesta xifra, una part, que no arriba als 4.000 euros, ja l'ha abonat l'Ajuntament en concepte d'una subvenció pendent al club. Als tècnics del futbol base i als jugadors i entrenadors de la plantilla del primer equip que va aconseguir l'ascens se'ls deuen diverses mensualitats, tot i que no tots els jugadors estan en la mateixa situació pel que a la quantitat que han de percebre (l'any passat el total era d'uns 8.000 euros cada mes per al primer equip).



Viabilitat del club

Aquests darrers dies, després de la dimissió de Luis Villa com a president, l'Ajuntament de Manresa, amb el regidor d'Esports, Toni Massegú, al davant –també l'alcalde, Valentí Junyent, ha fet contactes–, conjuntament amb dos dels responsables esportius del CE Manresa, Xavi Ribera i Víctor Casado, que tenen el suport de coordinadors i entrenadors, treballen per trobar les persones adequades per integrar una junta gestora que pugui tirar endavant el dia a dia de l'entitat. Això fins que siguin convocades unes eleccions, que podrien guanyar les mateixes persones de la junta gestora, per constituir la directiva definitiva. Tots treballen amb discreció, però el gran repte que han d'afrontar els possibles integrants de la gestora és l'important deute que hi ha, i el que queda per pagar d'aquesta mateixa campanya si es manté, sobretot el primer equip, com està ara.

En aquest sentit, el capità del CE Manresa, Sergi Solernou, deixava clar diumenge, després del partit amb el Vilassar (amb victòria 3 a 0), que si d'aquí a uns dies no veien una possible solució, els jugadors podrien prendre mesures que podrien passar, en més d'un cas, per marxar a un altre equip. Pel que sembla, la bona marxa de la primera plantilla blanc-i-vermella ha fet que diversos futbolistes tinguin ofertes. En aquesta categoria, la Tercera Divisió, els clubs poden fitxar fins al 31 de gener.

La planificació que tenia feta Luis Villa per passar aquesta temporada (tant en futbol base com en el primer equip) era comptar amb els ingressos del futbol base, una subvenció important de la Federació Espanyola pel fet d'estar a Tercera Divisió (es parla d'uns 52.000 euros), el sorteig d'un cotxe a la primavera i aportacions d'empreses de la comarca que no han fructificat, almenys en la mesura que feia falta al club.

Cal recordar que ja fa uns mesos un grup de socis va demanar per carta els números del club a Luis Villa, però aquest no ha arribat a temps de convocar l'assemblea.