El CN Martorell, en crisi arran de la destitució de l'entrenador de natació

El Club Natació Martorell, de 89 anys d'història, es troba en plena crisi institucional arran de l'acomiadament d'Aitor Sújar, qui, divendres al vespre, el club va despatxar com a entrenador de natació. Dies abans Sújar havia expulsat un nedador d'un entrenament perquè, segons el tècnic, l'havia desautoritzat.

L'acomiadament del tècnic va ser l'espurna i ha desencadenat la crisi que viu el CN Martorell des de fa uns mesos. En un comunicat, la plataforma denuncia la gestió de la directiva del CN Martorell davant el que qualifiquen d'«acomiadament procedent totalment fals». En canvi, la directiva, també en un comunicat, ha desmentit les acusacions fetes pels pares al·legant que l'acomiadament «per causes disciplinàries» de Sújar són com «a conseqüència d'uns fets molt greus» i que han estat «degudament exposats i fonamentats en la carta d'acomiadament». La directiva no ha volgut detallar-ne públicament les causes. Des de dilluns passat, Laia Tena, graduada en psicologia, tècnica de natació i procedent del CN Sabadell, ocupa la vacant que havia deixat Sújar tres dies abans.

En els darrers mesos, la directiva del Club Natació Martorell ha acomiadat dos treballadors, un dels quals va ser Joan Pérez, gestor de l'entitat fins al juliol passat, qui va haver de resoldre el seu cas a judici i que les dues parts van arribar a un acord d'indemnització. Una tercera treballadora va renunciar per motius personals. Amb relació a la marxa de Pérez, qui fins al juliol passat exercia com a gestor de l'entitat, la directiva detalla que «les causes de la seva baixa s'exposaran degudament en l'assemblea».

Així, la plataforma de pares i esportistes de l'entitat acusen la directiva de «poca transparència» i exigeixen «veure els números» tenint en compte que «s'especula que el club atravessa una situació econòmica límit». La directiva ho ha desmentit i està «disposada a aclarir els dubtes».