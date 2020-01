El Dinamo Sàsser derrota el cuer i iguala en el lideratge

El Dinamo Sàsser es va enganxar ahir al Türk Telekom en el colideratge del grup A de la Lliga de Campions, tot i que de moment és segon per la diferència de punts en l'enfrontament directe. Ahir, l'equip de Gianmarco Pozzecco, que ha de visitar el Nou Congost en l'última jornada de la primera fase, no va tenir cap dificultat per infligir una nova derrota al Torun polonès (91-71), sens dubte el pitjor equip del grup.

Els sards van dominar des del començament i va tenir en Michele Vitali el seu millor jugador, amb 20 punts, seguit dels setze de Pierre i Jerrells. En l'equip polonès, el base Wright va anotar també 20 punts.

En aquest grup A, la lluita es torna a obrir ara pel bon moment de forma de l'Oostende, que dimarts va guanyar a Lituània i que en els propers partits rep el Türk Telekom i el Baxi Manresa, respectivament. També es pot unir a la lluita l'Unet Holon, el proper visitant de la pista manresana.

Per la seva banda, l'altre equip de la lliga Endesa que jugava ahir, el Casademont Saragossa, no va tenir gaires dificultats per derrotar el Neptunas per 86-70, amb cinc jugadors que van anotar deu punts o més, entre ells l'exjugador del Bàsquet Manresa DJ Seeley, autor de 15. Els aragonesos són ara tercers en vigília d'una difícil visita, la setmana que ve, a la pista del líder, el Dijon francès.

En els altres grups, el Tenerife es manté líder, tot i perdre dimarts a casa amb el seu màxim rival, el Nymburk, i el San Pablo Burgos haurà de lluitar molt per classificar-se, començant amb el duel contra l'AEK. Ara mateix, els grecs podrien ser rivals del Baxi a vuitens, juntament amb el Nymburk i el Bonn.