Joan Antoni Lozano rebrà demà a Sant Fruitós el Premi Montpeità a títol pòstum

El Nexe Espai de Cultura de Sant Fruitós de Bages serà l'escenari, demà a partir de dos quarts de vuit del vespre, de l'acte de lliurament del Premi Montpeità de l'any 2019, que atorga l'Associació Brogit Difonem Cultura, que és l'editora del setmanari local bagenc Montpeità.

Aquest any el premi serà a títol pòstum per al periodista Joan Antoni Lozano, més conegut per tothom com a Xano, que va morir el 12 d'octubre passat a conseqüència d'una greu malaltia.



El Xano, molt lligat al setmanari

El guardó vol ser un homenatge i un reconeixement a la figura periodística del Xano, que va esdevenir col·laborador del setmanari a la dècada dels noranta, amb una columna d'actualitat que era una de les més llegides de tota la publicació. Lozano també va destacar com a presentador de la festa dels Premis Montpeità durant quinze anys, des de l'edició del 1991 fins a la del 2005.