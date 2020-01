L'Ajuntament ha mediat perquè no hi hagi més suspensions de partits

Una de les prioritats a l'hora de fer front a la crisi del CE Manresa, per part de l'Ajuntament, ha estat la mediació, aquests primers dies de la setmana, perquè la Federació Catalana de Futbol no suspengui més partits pels impagaments arbitrals del club. En principi, entre l'alcalde, Valentí Junyent, el regidor d'Esports, Toni Massegú, i el responsables esportius del CE Manresa, Xavi Ribera i Víctor Casado, han aconseguit aturar el cop i, almenys de moment, el CE Manresa tindrà àrbitres en els partits de futbol base mentre es troben responsables que es facin càrrec d'una junta gestora i puguin dirigir l'entitat econòmicament. En els diferents àmbits es considera que agreujar la crisi amb noves suspensions no faria cap bé a una entitat que ja està molt tocada.

La solució que s'ha trobat és un pla de viabilitat, amb pagaments a terminis, i l'Ajuntament s'ha compromès a vetllar perquè es compleixi. Així es pagarien els 9.000 euros que l'entitat deu a l'estament arbitral de jornades endarrerides.

La decisió del comitè de competició de deixar sense jugar el cap de setmana passat dotze equips de l'entitat ha fet que la degradada situació econòmica del CE Manresa sortís a la llum pública, encara que la rumorologia ja feia denotar dificultats per fer front a un pressupost massa elevat pels recursos que podia generar el club durant la temporada. Davant de la suspensió del partits, el president Luis Villa es va veure obligat a deixar el càrrec, pressionat per la mateixa situació que ell no ha pogut resoldre davant la manca de suports econòmics.