Malestar entre els pares del futbol base per una situació que perjudica els seus fills

Jordi Gama és un pare que té dos fills jugant al CE Manresa, un a l'equip aleví B i l'altre al prebenjamí B. Alerta que «hi ha mala maror entre els pares perquè han pagat els nostres fills el que ha fet malament la directiva. Vull deixar clar que, malgrat la situació, el tracte per part dels entrenadors i coordinadors és exquisit; ells també han estat enganyats perquè no sabien res de les possibles suspensions, i tampoc cobren quan toca. Es nota que ho fan per devoció, no pas pels diners».

Gama recorda la reunió que l'encara president Luis Villa va fer amb els pares divendres: «Tot va ser un bucle. Ell ens deia que s'havia trobat en aquesta situació però va donar poca informació. La conclusió que n'hem tret és que s'ha fet una mala gestió. Molts pares pensem que s'haurien de separar els pressupostos del primer equip i del futbol base».

Respecte al càstig per part de la Federació Catalana de Futbol, Gama pensa que «forma part de la coherència d'un reglament que tenen però sense pensar que és molt dur per als nens, tot i que, segons sembla, el club havia rebut diversos avisos. El meu fill gran va arribar a casa plorant perquè no entenia res, em demanava si jo no pagava les corresponents quotes. Suposo que l'estament federatiu no té cap altra manera de pressionar les entitats que deuen diners».

Pel que fa a la dimissió de Villa, Gama considera que «segurament el que vingui a partir d'ara serà millor. Nosaltres el que volem és que els nens puguin jugar cada cap de setmana i, si no hi ha diners per al primer equip, que busquin un espònsor. El nostre sentiment és de ràbia i de tristesa tot a la vegada».

Josep López, que té un fill a l'infantil C, ha comentat que «vaig quedar parat quan el president Villa va convocar la reunió amb els pares sense el suport de ningú. Suposo que ara, després de la seva dimissió, es trobarà una solució per mitjà d'una junta gestora, encara que és cert que el volum de deute comença a ser important. A mi personalment em sabria greu que la manera de resoldre el conflicte sigui carregar-se el primer equip, perquè es troba en una categoria important i ho estan fent molt bé a la nova categoria».

Ferran Rabasa, pare de dos futbolistes del club, de l'aleví B i del benjamí B, ha considerat que tot és fruit «d'un error de gestió. El club ja sabia que el podien sancionar i no es va avisar els pares d'això. És normal que els pares estiguem molestos perquè és molt injust que els nens no puguin jugar a futbol quan paguem les quotes corresponents». Respecte a solucions, Rabasa creu que «hauria d'entrar gent amb diners perquè, si no, el problema serà el mateix. El futbol base es pot autofinançar i el primer equip, si no es pot pagar, que es compti amb jugadors de la casa encara que no es pugui estar a Tercera. L'Ajuntament hauria d'ajudar més el futbol».