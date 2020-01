Tornen les penúries després de vuit anys d'oasi econòmic amb Correa de president

Històricament, almenys en les darreres dècades, el CE Manresa ha tingut problemes per quadrar els seus pressupostos, tant amb el primer equip a Tercera Divisió com en altres categories inferiors, tenint en compte les dificultats per generar recursos. De crisis econòmiques com l'actual, el club n'ha viscut diverses. Entremig, però, el CE Manresa ha estat immers en un oasi econòmic d'uns vuit anys gràcies a les aportacions desinteressades de l'empresari José Luis Correa.

Ell i un grup de pares de jugadors de la base, com el fins fa uns dies president Luis Villa, van dirigir l'entitat des del 2011 després de tombar la llavors presidenta en funcions, l'artesenca Teresa Puigbó, que havia recollit el testimoni d'Arcadi Prat. L'alternativa liderada per Correa va sanejar el club i no va estalviar els diners per cobrir les despeses que generava any rere any sobretot el primer equip, malgrat que esportivament només es va aconseguir l'ascens a Primera Catalana.

El febrer de l'any passat, el desgast, però sobretot problemes personals, van fer que Correa s'apartés de la presidència, com també molts dels membres de la seva directiva. El vicepresident Luis Villa, força sol, va agafar les regnes del club, però tot i que esportivament millor no podia anar, amb ascensos històrics com el del primer equip a Tercera Divisió, en el vessant econòmic no va poder fer front al pressupost previst, i van començar els seus maldecaps.

Un altre capítol destacat de la història del CE Manresa en el seu vesant més negatiu va ser la situació viscuda pel president Manel Sánchez el 2007, quan l'Ajuntament es va posar d'esquena a un projecte de Societat Anònima Esportiva que volia impulsar amb una empresa de Sabadell i amb l'avi de Piqué, Amador Bernabeu, al seu costat.