Els Campionats Catalans Absoluts d'Hivern tenen participació nostrada

ARXIU PARTICULAR

La nedadora manresana Mireia Pradell, del CN Barcelona ARXIU PARTICULAR

Des d'ahir fins diumenge, el CN Terrassa acull els Campionats de Catalunya Absoluts d'Hivern, una bona oportunitat per aconseguir millors marques i mínimes per als estatals. Les primeres finals de la competició se celebren avui.

En total participen a Terrassa 577 nedadors, 308 en la categoria masculina i 269 dones. Hi ha una representació de 49 clubs, que són gairebé tots els de Catalunya. És un campionat open i per això hi són també clubs d'altres indrets de l'Estat espanyol i inclús també un de danès.

Per part del CN Minorisa hi ha la presència, entres els homes, de A. Rovira, D. Cubillas, I. Bernaus, C. Martínez, Q Gonzalvo, E Ribes, M. Rosich, J. Iwan, E. de Arco i P. Rocero, i la nedadora I. Sánchez.

La manresana Mireia Pradell nedarà pel CN Barcelona, i pel CN Terrassa ho faran Izan Cubillas, Guillem Lázaro i Izan Cubillas. La nedadora berguedana, per la seva banda, competirà a les files del Vic ETB. Pel Club Natació Sant Feliu hi serà la campiona paralímpica Núria Marquès.