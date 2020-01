L'equip femení absolut del CA Manresa serà a l'estatal absolut indoor a València de l'1 de febrer

En tres setmanes, tres equips de l'Avinent Manresa marcaran una fita que es pot qualificar d'històrica, amb un triple inèdit. Es tracta de les seves participacions en campionats d'Espanya al màxim nivell, tots en pista coberta. El CAM participa aquest dissabte en la Copa de Clubs sub20 femenina que es disputa aquest dissabte a Antequera. L'entitat manresana estarà present la propera setmana a Saragossa en la Copa de Clubs sub16 amb l'equip masculi, i la cirereta es viurà el dissabte 1 de febrer en el Velòdrom Lluis Puig de València en el Campionat d'Espanya de clubs en pista coberta on es reuniràn els vuit millors clubs de l'estat, i on Avinent Manresa hi serà present amb el combinat femení.

L'Avinent Manresa es l'únic club català que estarà present en aquests tres campionats.

La Reial Federació Espanyola d'Atletisme classifica per aquests campionats als vuit millors equips de l'estat, tant en categoria masculina com femenina, i Avinent Manresa serà un dels cinc clubs de l'estat que estarà present en els tres esdeveniments estatals. Només Playas de Castellón, AD Marathon de Madrid, Alcampo Scorpio 71 de Saragossa, València Esports i Avinent Manresa son els cinc unics clubs de l'estat que han aconseguit tenir presència en els tres campionats estatals.

Per a Avinent Manresa és una fita sense precedents i d'una trascedència esportiva cabdal que supera les previsions que la mateixa entitat podia tenir a l'inici d'aquest 2020. L'any ha començat de manera immillorable per els interessos esportius del club manresà. A banda d'aquestes tres classificacions estatals, cal sumar-hi el subcampionat català asolit per la formació masculina sub 20 en el català de clubs en pista coberta, el bronze català de l'equip femení en el català de clubs absolut de pista coberta i l'ascens de categoria de l'equip masculí amb el titol català asolit el passat diumenge en el Campionat de Catalunya B de clubs en pista coberta.