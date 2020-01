La Portals 2020 homenatjarà l'exciclista basc Joseba Beloki

ARXIU PARTICULAR

Al Casinet de Collbató s'ha fet aquesta setmana la presentació oficial de l'edició d'enguany de la Portals 2020, que se celebrarà els dies 18 i 19 d'abril organitzada un any més pel Club Esportiu La Taca. Enguany, qui serà homenatjat és l'excorredor basc Joseba Beloki. L'acte oficial de la presentació va ser presidit per l'alcalde de Collbató, Miquel Solà, el gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio, la presidenta d'Asdent, Eva Giménez, Joseba Beloki i Pepe Cuevas, com a president del Club Esportiu La Taca.

La presentació va ser conduïda per Sergi Valdivieso, periodista esportiu, i hi van ser presents els alcaldes de les poblacions per les quals transita la Portals: Collbató, el Bruc, Marganell i Monistrol de Mont-serrat. El Club Esportiu La Taca va mostrar durant l'acte un vídeo sobre la vida i la trajectòria esportiva de Joseba Beloki. Es pot veure al web de la prova, www.laportals.cat.

La Portals se celebrarà els dies 18 i 19 d'abril i és una marxa no competitiva que fa la volta a la muntanya de Montserrat. El dia 18 és prevista una sortida solidària de 12 quilòmetres i per a l'endemà hi ha la jornada gran, amb una inscripció limitada als 1.500 participants en la prova.

Aquesta edició tindrà de nou dos formats: La Portals Clàssic, de 60 quilòmetres i 1.500 de desnivell positiu, i la Half, de 38 i 850 de desnivell positiu, que va ser un èxit l'edició passada, i les inscripcions indiquen que creixerà més. La Portals 2020 té un acord de col·laboració amb Asdent, associació que recull fons per a la recerca de la malaltia de Dent. Les inscripcions ja es poden fer al web. Ja hi ha més de 400 ciclistes apuntats.