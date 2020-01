El Rogaine del Berguedà obre demà la temporada de les curses d'orientació

Un any més i per arrencar la temporada de les competicions, el Club Orientació Berguedà (COB) ha organitzat per a demà al matí la que serà quarta edició del Rogaine del Berguedà. Es farà al municipi d'Avià i novament la cursa tindrà tres modalitats: la de 6 hores, que és puntuable per a la Copa Catalana de Rogaines; i les dues de caire popular, de 3 i 1,5 hores, respectivament.

Com els altres anys, tots els beneficis obtinguts d'inscripcions de la modalitat popular a la prova d'1,5 hores es destinaran a La Marató de TV3. El 2019 es van recaptar un total de 1.300 euros.

El mapa de la prova comprèn una àrea de de 45 quilòmetres de terreny amb poc desnivell i amb la xarxa de camins i corriols molt

extensa, i uneix el Rogaine d'Avià amb el de Rogaine de Casserres, que es va utilitzar el 2019. Amb la unificació hi ha un 50% de part nova. Així, els participants podran córrer per una zona que no s'havia cartografiat. Per a informació de les curses i inscripcions es pot entrar al web de la prova, www.cob.orientacio.cat

Pel que fa a les curses populars de 3 i 1,5 hores, les inscripcions es podran fer demà mateix, dia de la cursa. L'obertura del centre de competició (Ateneu d'Avià) serà a els 8 i la sortida a les 10 del matí.