Sainz té a prop el tercer triomf al Dakar

El madrileny Carlos Sainz és a només a 167 quilòmetres cronometrats, a 262 d'enllaç, per sumar la seva tercera victòria al ral·li Dakar. El pilot de Mini va intentar gestionar la diferència respecte dels seus dos grans rivals, el seu company d'equip Stéphane Peterhansel, que va guanyar l'etapa, i el corredor de Toyota Nasser al Attiyah, que va entrar deu segons després. Ara, tots dos són a deu minuts, una diferència que, tenint en compte que avui Sainz surt després i els podrà controlar en una jornada sense gaires dificultats, hauria de ser suficient.

Darrere hi ha una bona lluita entre la quarta i la setena posició. En ella està implicat l'odenenc Àlex Haro, copilot del sud-africà Giniel de Villiers. Ara són cinquens, i sembla que hauran de lluitar més per defensar la posició dels atacs de l'argentí Terranova que no pas d'assaltar el quart lloc del saudita Al Rajhi. Pel que fa a la parella Alonso-Coma, descartats per al triomf des dels primers dies, van tornar a fer una bona etapa, condicionada pel segon lloc del dia anterior i la posició de sortida, van ser vuitens i segurament acabaran tretzens a la general.

Ahir, Sainz avançava que «cal fer una etapa normal i seguir endavant perquè qualsevol cosa ens pot endarrerir. Segueixo sent molt prudent, com he repetit aquests dies. No sabem com és l'etapa, i l'única cosa bona és que no obrim pista». Alonso, per la seva banda, va fer una comparació amb «Le Mans, perquè hem avançat uns seixanta cotxes. Era un dia difícil i ha sortit bé».



Cap al doblet nord-americà

En motos i buguis hi pot haver les primeres victòries de pilots dels Estats Units en la història. En dues rodes, Ricky Brabec intentarà donar a Honda un triomf molt desitjat, la primera derrota de KTM, dirigida per l'igualadí Jordi Viladoms, des del 2001. Ha de defensar gairebé catorze minuts respecte del xilè Pablo Quintanilla. Bona etapa de Jaume Betriu, entre els dotze primers, i èxit per a Pep Mas, que veu molt a prop l'objectiu d'arribar a la meta de Qiddiya.

En buguis, ahir Gerard Farrés va tornar a fer de motxiller del seu company d'equip Casey Currie, que guanyarà la categoria si no passa res estrany. El manresà i Armand Monleón es van despenjar aviat per obrir pista al nord-americà, que avui guanyarà el Dakar ja que té tres quarts d'hora de diferència. En camions, recital de l'armada russa, que avui coronarà Andrei Karginov.