Segona derrota seguida del Madrid, que maquilla el resultat al final

? Després de caure dimarts a la pista del CSKA de Moscou, el Reial Madrid ho va fer ahir a la del seu veí, el Khimki, encara amb més estrèpit. El 102-94 final no il·lustra la superioritat del conjunt rus, que vencia per vint punts (100-80), a poc més de dos minuts per al final.

Les baixes de Randolph i de Rudy Fernández van tornar a pesar i els locals es van basar en els 21 punts i les 13 assistències de la seva estrella, Shved, per escapar-se des de ben aviat. En el darrer partit de la jornada, el Maccabi va igualar amb el Barça en derrotar l'AX Milà per 69-63, amb 22 punts de Wilbekin. Avui, el Baskonia visita la pista del CSKA i el València, la del Zenit, tots dos partits a les 18 hores.