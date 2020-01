CG Puigcerdà-Majadahonda, un duel entre rivals directes

Quart contra cinquè, Puigcerdà i Majadahonda estan separats per un sol punt i es jugaran bona part de les seves opcions a la pista del poliesportiu ceretà, aquesta nit a l'hora habitual (22 h). El matx és vital per als locals, per no caure a la darrera posició de la lliga.

Els de Barnola volen entrar en els llocs de play-off, però abans els tocarà batre el Majadahonda, un equip molt lluitador i amb una sèrie de jugadors de gran qualitat, molts d'ells internacionals.

Després d'una bona ratxa, les darreres derrotes dels ceretans els

han deixat en una situació que és força compromesa i ara ha arribat l'hora de treure el caràcter.